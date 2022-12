Παροξυσμός στην Αργεντινή: Κοσμοπλημμύρα στο Μπουένος Άιρες (vid)

Το μεγαλύτερο πάρτι, ωστόσο έχει στηθεί στο Μπουένος Άιρες με τις εικόνες να προκαλούν δέος από την κοσμοπλημμύρα των Αργεντινών, στις κεντρικές πλατείες.

Οι οπαδοί της Αλμπισελέστε έχουν στήσει ένα μεγάλο γλέντι, το οποίο θα κορυφωθεί με την άφιξη της αποστολής των Παγκόσμιων Πρωταθλητών στην αργεντίνικη πρωτεύουσα.

Δείτε παρακάτω ένα εντυπωσιακό video από drone που δείχνει την κοσμοπλημμύρα στους δρόμους του Μπουένος Άιρες:

It is wild in Buenos Aires Argentina 🇦🇷 right now pic.twitter.com/io1GCz59k0