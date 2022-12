Επεισόδια στην Γαλλία μετά τον τελικό του Μουντιάλ (vids)

Οι οπαδοί της Γαλλίας βγήκαν στους δρόμους του Παρισιού, της Νίκαιας και της Λιόν ανάβοντας πυρσούς, με την κατάσταση να ξεφεύγει άμεσα, αφού επιδόθηκαν σε συγκρούσεις με τις αστυνομικές δυνάμεις.

Η γαλλική αστυνομία αναγκάστηκε να κάνει χρήση δακρυγόνων για να «σπάσει» το εξοργισμένο πλήθος, με την κατάσταση να ηρεμεί ύστερα από αρκετά λεπτά οδομαχιών.

Δείτε παρακάτω τα video:

WATCH: #BNNFrance Reports



Following #France's defeat in the #WorldCup final to #Argentina, police began using tear gas to disperse and detain fans on the #ChampsElysees in #Paris.#Qatar2022 #FIFAWorldCup2022 #FIFAWorldCup #ArgentinaVsFrance #WorldCup2022 #Qatar #Mbappe pic.twitter.com/EUb6J1zAIy