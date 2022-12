To πανηγύρισαν με ανοιχτό λεωφορείο οι Αργεντινοί στην Ντόχα (vids)

Οι παίκτες της Αλμπισελέστε αποθεώθηκαν από τους οπαδούς τους στην διάρκεια της διαδρομής του ανοιχτού λεωφορείου στους δρόμους της Ντόχας.

Το αποκορύφωμα των έξαλλων πανηγυρισμών, ωστόσο θα είναι στο Μπουένος Άιρες στην επιστροφή των Παγκόσμιων Πρωταθλητών.

Δείτε παρακάτω τα video:

Argentina have gone straight on a bus down Lusail Boulevard. pic.twitter.com/Upkgkf8qvt