Ξέφυγε στους πανηγυρισμούς ο Εμιλιάνο Μαρτίνες. Ο Αργεντινός τερματοφύλακας πήρε το βραβείο για τον καλύτερο τερματοφύλακα της διοργάνωσης, όμως πάνω στον ενθουσιασμό του τα παράκανε λίγο.

Ο Μαρτίνες θέλησε να δείξει πόσο μεγάλα τα έχει (όχι τα γάντια) και με μία άσεμνη χειρονομία προκάλεσε αλγεινή εντύπωση, κάτι που αποτυπώνεται και στο βλέμμα του Καταριανού αξιωματούχου.

Emi Martinez is proof that men never grow up pic.twitter.com/cg0Fu9Vrkq