«Κάηκε» το Μπουένος Άιρες για τον θρίαμβο της Αργεντινής! (pic & vids)

Απίστευτες εικόνες εκτυλίσσονται στους δρόμους του Μπουένος Άιρες μετά την κατάκτηση του Μουντιάλ από την Αργεντινή. Συγκεκριμένα, εκατομμύρια Αργεντινοί έχουν βγει στους δρόμους για να πανηγυρίσουν την επιτυχία του Λίο Μέσι και της παρέας του, προκαλώντας πανικό σε όλους τους δρόμους της πόλης.

Δείτε εδώ φωτογραφίες και βίντεο από το Μπουένος Άιρες:

The crowd in Buenos Aires 😳 (via @BBCsport ) pic.twitter.com/NENPJ7Vtlb

This is how Buenos Aires reacted to the victory of the national team. pic.twitter.com/gEkCxFwQUH