Έγινε έξαλλος με την αλλαγή του ο Ζιρού, πέταγε μπουκάλια (vid)

Φανερά εκνευρισμένος ήταν ο Ολιβιέ Ζιρού κατά την αλλαγή του στο 41ο λεπτό. Ο Γάλλος επιθετικός έδωσε τη θέση του στον Μάρκους Τουράμ και στη συνέχεια πέταγε μπουκάλια στον πάγκο από τα νεύρα του, χωρίς να είναι γνωστό το αν νευρίασε με τον Ντιντιέ Ντεσάν που τον αντικατέστησε στο πρώτο ημίχρονο ή απλά δεν μπορούσε να διαχειριστεί το γεγονός πως η ομάδα του ήταν πίσω στο σκορ με 2-0.

