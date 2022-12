Άνχελ Ντι Μαρία, ο «άνθρωπος των τελικών» - Σκοράρει σε 3 σερί για την Αργεντινή

Η αρχή έγινε στο Μαρακανά στον τελικό του Κόπα Αμέρικα κόντρα στη Βραζιλία, όπου η Αργεντινή νίκησε με 1-0 τη Βραζιλία με γκολ του Ντι Μαρία στο 22'.

Ακολούθησε το τέρμα που πέτυχε στη «Finalissima» κόντρα στην Ιταλία (3-0). Ήταν ο ποδοσφαιριστής που στο 45+1' έκανε το 2-0 για την Αργεντινή.

Και ένα σήμερα, με αποτέλεσμα να σκοράρει σε τρεις σερί τελικούς!

