Μέσι, ο κορυφαίος όλων στα Μουντιάλ!

Είναι ένα γκολ που τον φέρνει πιο κοντά στην ποδοσφαιρική αθανασία. Στον 8ο τελικό της καριέρας του με την Εθνική Αργεντινής (σε Παγκόσμια Κύπελλα, Κόπα Αμέρικα, Ολυμπιακούς Αγώνες) ο Λιονέλ Μέσι κατάφερε να σκοράρει για πρώτη φορά και να πετύχει κάτι ασύλληπτο.

Ο Αργεντινός μάγος είναι πλέον ο πρώτος παίκτης στην ιστορία των Μουντιάλ που έχει σκοράρει στην φάση των ομίλων, στους «16», στα προημιτελικά, ημιτελικά και τον τελικό της ίδιας διοργάνωσης!

Μόνο που δεν είναι μόνο αυτό. Ο Μέσι με το γκολ και την ασίστ στο 2-0 για τον Ντι Μαρία έχει φτάσει αθροιστικά τα 21 γκολ και ασίστ στην καριέρα του σε Παγκόσμια Κύπελλα, ξεπερνώντας τον Μίροσλαβ Κλόζε (19), σε μία ακόμα κορυφή που του ανήκει.

1 - Lionel Messi is the first player to score in the group stage, round of 16, quater-final, semi-final and final in a single edition of the World Cup. Prestige. pic.twitter.com/jnisNEa8F5