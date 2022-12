Γράφει ιστορία ο Μέσι με την σέντρα! (pic)

Και αυτό γιατί ο Αργεντινός σούπερ σταρ που είναι στην 11άδα της «αλμπιτσελέστε» με τη συμμετοχή του απέναντι στη Γαλλία, έγινε ο πρώτος ποδοσφαιριστής στην ιστορία του Μουντιάλ που φτάνει τα 26 παιχνίδια.

Κάπως έτσι, ξεπερνάει τον Λόταρ Ματέους με τον οποίο μέχρι πρότινος ήταν… ισόπαλοι αφού είχαν από 25 συμμετοχές, αμφότεροι σε Μουντιάλ.

Πλέον, ο Μέσι είναι ο απόλυτος ρέκορντμαν!

Lionel Messi makes his 26th appearance at the men's World Cup, a new record 🍷 pic.twitter.com/Kh5b2bw4dJ