Όλοι οι αμφίβολοι μέσα: Με Ζιρού η 11άδα της Γαλλίας στον τελικό!

Έγινε πριν από λίγο γνωστή η ενδεκάδα της Γαλλίας για τον τελικό με την Αργεντινή και σ' αυτή βρίσκονται οι Βαράν, Ραμπιό, Ουπαμεκανό που ταλαιπωρήθηκαν από ίωση, αλλά και ο Ζιρού που είχε πρόβλημα στο γόνατο.

Αναλυτικά η 11άδα:

Γιορίς, Κουντέ, Βαράν, Ουπαμεκανό, Ερναντέζ, Τσουαμενί, Ραμπιό, Γκριεζμάν, Ντεμπελέ, Μπαπέ, Ζιρού

