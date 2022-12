Το στάδιο «974» διαλύθηκε και... πάει Ουρουγουάη! (vid)

Το παιχνίδι της Βραζιλίας με τη Νότια Κορέα ήταν το τελευταίο της φετινής διοργάνωσης που διεξήχθη στο «974».

Αυτό το καινοτόμο γήπεδο που δημιουργήθηκε με 974 κοντέινερ θα... διαλυθεί και κατόπιν θα μεταφερθεί!

Ενδιαφέρον για την απόκτησή του έχει εκφράσει η Ουρουγουάη, η οποία μαζί με Αργεντινή, Παραγουάη και Χιλή έχει καταθέσει πρόταση συνδιοργάνωσης του Μουντιάλ του 2030.

Είναι, μάλιστα, αυτή μια κίνηση που λειτουργεί ως διαπραγματευτικό «όπλο» των Ουρουγουανών, ώστε να κερδίσουν πόντους για την πρόταση των χωρών της Λατινικής Αμερικής.

How incredible..



The 974 Stadium in Doha is almost completely dismantled afterhosting the match between Brazil and South Korea on Monday.



Here's a timelapse of when it was being builtpic.twitter.com/7XLNVuITDk