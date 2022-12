Φεύγει τo καλοκαίρι από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ο Νταβίδ Ντε Χέα; - Τι γράφεται για τον Ισπανό κίπερ

Ο Ισπανός τερματοφύλακας βρίσκεται στην ομάδα από το καλοκαίρι του 2011. Φέτος είναι ο βασικός της κίπερ έχοντας πραγματοποιήσει 20 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις διατηρώντας εννιά φορές ανέπαφη την εστία του.

Ο Ντε Χέα έχει επανέλθει την φετινή σεζόν στις καλές εμφανίσεις μετά την κακή περίοδο που διένυσε την περσινή σεζόν. Όμως, με το υπάρχον συμβόλαιό του να λήγει το καλοκαίρι του 2023, δηλαδή σε έξι μήνες και την Γιουνάιτεντ να μην φαίνεται πρόθυμη να κάνει χρήση της οψιόν που έχει ανανεώνοντας για άλλον ένα χρόνο φαίνονται πως οι δρόμοι των δύο ομάδων είναι πιθανό να χωρίσουν.

Σίγουρα ρόλο παίζουν και οι απολαβές που υπάρχουν στο ισχύον συμβόλαιο οι οποίες κυμαίνονται στα 18-20 εκατ. ευρώ ετησίως και είναι σίγουρα αρκετές υψηλές, ειδικά από την στιγμή που και ο ίδιος ο Τεν Χαγκ θα ήθελε άλλον τερματοφύλακα για βασικό, όπως αποκαλύπτει το εν λόγω ρεπορτάζ.

News De Gea: We‘ve been told that #MUFC - at this stage - is not considering to pull his clause to extend for one more year. Ten Hag is open to get a new No. 1 but the player would like to stay beyond 2023. Current salary between €18-20m/year confirmed. @Sky_Marc @SkySportDE 🇪🇸 pic.twitter.com/aF7IbjvQOg