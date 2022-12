Οριστικό: Στην Τσέλσι από το καλοκαίρι ο Ενκουνκού (pic)

Το deal ήταν εδώ και καιρό γνωστό, όμως ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο σημείωσε στο Twitter ότι πλέον μιλάμε για 100% συμφωνία και υπογραφές ανάμεσα σε όλες τις πλευρές.

Έτσι, ο Γάλλος, που έχασε το Μουντιάλ λόγω τραυματισμού, θα συνεχίσει την καριέρα του στην Αγγλία και από το καλοκαίρι θα φορά την φανέλα της Τσέλσι.

Christopher Nkunku deal, signed and sealed — here we go now confirmed. All documents and contracts are also signed, it’s 100% closed. 🔵🤝🏻 #CFC



French striker can be considered new Chelses player, starting from July 2023. It’s all signed/sealed with RB Leipzig and player side. pic.twitter.com/u0gOytyM4U