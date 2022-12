Αμετανόητοι: Πέρεθ και Λαπόρτα συναντήθηκαν για την European Super League!

Παρά τα συνεχή «άκυρα» που τρώνε από UEFA, FIFA και διεθνή δικαστήρια, η Ρεάλ Μαδρίτης και η Μπαρτσελόνα δεν το βάζουν κάτω σε ότι αφορά την δημιουργία της European Super League. Σε αυτό το πλαίσιο, ο Φλορεντίνο Πέρεθ με τον Τζουάν Λαπόρτα είχαν συνάντηση με τον CEO της Α22 (εταιρία που συστάθηκε για την οργάνωση και την δημιουργία της λίγκας) Μπέρντ Ράιχαρτ, με σκοπό την στρατηγική που θα ακολουθηθεί από εδώ και εξής αναφορικά με την σύσταση της νέας κλειστής λίγκας.

Μάλιστα υπήρξε και μία επίσημη τοποθέτηση στα social media που μαρτυρά ότι η Μπαρτσελόνα και η Ρεάλ Μαδρίτης δεν είναι διατεθειμένες να καταθέσουν τόσο εύκολα τα όπλα: «Συνεχίζουμε να εργαζόμαστε για την αναμόρφωση του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου. Να βελτιώσουμε την ανταγωνιστικότητα, την βιωσιμότητα και την διακυβέρνηση του. Μιλάμε με πολλά κλαμπ από 10 διαφορετικές χώρες, που μοιράζονται την οπτική μας αναφορικά με τις προκλήσεις που προκύπτουν από το ίδιο το σπορ. Το να καθόμαστε χωρίς να κάνουμε τίποτα δεν αποτελεί επιλογή»!

