Στο Μαρόκο θα διεξαχθεί το Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων

Σε συνέντευξη τύπου, πριν τον μεγάλο τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου, ο πρόεδρος της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο ανέφερε ότι το Μαρόκο θα φιλοξενήσει το Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων, τον Φεβρουάριο του 2023, όπως αποφάσισε το συμβούλιο της παγκόσμιας ομοσπονδίας ποδοσφαίρου.

Επτά ομάδες θα δώσουν το παρών και ήδη έχουν γίνει γνωστές οι πέντε. Ρεάλ, Φλαμένγκο, Σιάτλ Σάουντερς, Γουιντάντ Καζαμπλάνκα και Όκλαντ Σίτι, ενώ αναμένονται να προστεθούν ο νικητής του Champions League Ασίας και ο πρωταθλητής του Μαρόκου, που θα είναι και η διοργανώτρια χώρα.

Το Μαρόκο είχε φιλοξενήσει τη διοργάνωση και τις χρονιές 2013, 2014 ενώ υποψήφιες για να φιλοξενήσουν το Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων ήταν και η Αμερική και το Αμπού Ντάμπι.

