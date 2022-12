Νύχτα ταραχών σε όλη τη Γαλλία με νεκρό - Το χρονικό του τρόμου - Νέα βίντεο

Εκτεταμένα επεισόδια σημειώθηκαν σε πολλές πόλεις της Γαλλίας μετά το τέλος του ημιτελικού με το Μαρόκο-Νεκρός, τραυματίες και συλλήψεις!

Σε τραγωδία εξελίχθηκαν οι πανηγυρισμοί των Γάλλων φιλάθλων στην πόλη Μονπελιέ, μετά την πρόκριση των «τρικολόρ» στον τελικό του Μουντιάλ 2022, καθώς ένας 14χρονος έφηβος, ο οποίος βρισκόταν κοντά στις γραμμές του τραμ, βρήκε τραγικό θάνατο, όταν διερχόμενο όχημα τον παρέσυρε, στην γειτονιά Παγιάντ. Ο νεαρός διακομίσθηκε στο νοσοκομείο, όπου παρά τις προσπάθειες των ιατρών, υπέκυψε στα τραύματα του, όπως ανακοίνωσε σχετικά, ο νομάρχης του Ερό, Ιγκ Μουτού.

Ο οδηγός του οχήματος, τράπηκε σε φυγή και το εγκατέλειψε στην κοντινή γειτονιά, Μοσόν, όπου εντοπίσθηκε από τις Αρχές της πόλης και κατασχέθηκε, όπως αναφέρεται στο σχετικό Δελτίο Τύπου, ενώ διευκρινίζεται πως «ο οδηγός αναζητείται και η έρευνα προχωρά με ταχείς ρυθμούς, υπό τις οδηγίες της εισαγγελίας».

Σύμφωνα με πληροφορίες του γαλλικού Τύπου, τα πρώτα στοιχεία αυτής της έρευνας αποκαλύπτουν ότι ο οδηγός αναγκάσθηκε να σταματήσει λόγω της κυκλοφορίας κι ένας πεζός άρπαξε την σημαία που υπήρχε στο αυτοκίνητο. Ο οδηγός επανεκκίνησε απότομα, με αποτέλεσμα να κτυπήσει αρκετούς πεζούς και έπεσε πάνω στο νεαρό αγόρι. Στο Twitter, η βουλευτής της περιοχής, Ναταλί Οζιόλ, εξέφρασε την λύπη της «που αυτό το αθλητικό γεγονός κατέληξε σε απόλυτη τραγωδία».

Λίγο πριν το τέλος του ημιτελικού με το Μαρόκο (2-0), ξέσπασαν συγκρούσεις στην «Πλατεία της Κωμωδίας», στο κέντρο της πόλης, αλλά η επέμβαση της αστυνομίας αποκατέστησε την ηρεμία στην περιοχή.

Στο Παρίσι, έγιναν 167 συλλήψεις, εκ των οποίων οι 145 στο κέντρο της γαλλικής πρωτεύουσας. Εκτός Παρισίων, κατεγράφησαν 95 συλλήψεις, εκ των οποίων 87 μετετράπησαν σε συλλήψεις, ενώ πέντε αστυνομικοί τραυματίσθηκαν ελαφρά. Τέλος, επεισόδια αναφέρθηκαν επίσης, στην Γκρενόμπλ, στην Λιόν, στην Νίκαια και στο Μπορντό.

Tensions between France-Morocco fans in central Montpellier after the World Cup semi-final result. pic.twitter.com/voodUCRIX7 — EuroFoot (@eurofootcom) December 14, 2022

Massive riots errupt in France after it defeated Morocco in soccer world cup



Piecefuls are upset that eslamist Morocco was defeated.



They do same in India too & are called as same DNA Hindus pic.twitter.com/GuiisNBUxL — Ritu #सत्यसाधक (@RituRathaur) December 15, 2022

Rioting breaks out in Lyon, France as Morocco was defeated by France in the #FIFAWorldCup. pic.twitter.com/PktIBCTAeI — Andy Ngô 🏳️‍🌈 (@MrAndyNgo) December 14, 2022

France won the match against Morocco at #FIFAWorldCup.



Now there are rîots in France.



pic.twitter.com/uCQOczHpnf — Shashank Shekhar Jha (@shashank_ssj) December 15, 2022

Avignon after the France v Morocco match tonight: A French supporter was attacked in his vehicle by twenty Moroccan supporters and is forced to flee and let them destroy his vehicle. pic.twitter.com/Cs2NOLxwrv — 𝐂𝐚𝐬𝐮𝐚𝐥 𝐔𝐥𝐭𝐫𝐚 𝐎𝐟𝐟𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥 (@thecasualultra) December 14, 2022