Γράφει τη δική του ιστορία ο Ντεσάμπ

Ο 54χρονος Γάλλος έγινε ο πρώτος προπονητής μετά από 32 χρόνια που οδηγεί μια ομάδα σε διαδοχικούς τελικούς Μουντιάλ καθώς η κάτοχος του τίτλου Γαλλία νίκησε το Μαρόκο στον ημιτελικό του Κατάρ.

Ο τελευταίος που είχε πετύχει κάτι αντίστοιχο ήταν ο Φραντς Μπεκενμπάουερ, ο οποίος ηττήθηκε με τη Δυτική Γερμανία το 1986, αλλά πήρε τον τίτλο το 1990.

Έτσι, την Κυριακή (18/12, 17:00) στον τελικό εναντίον της Αργεντινής ο Ντεσάμπ θα προσπαθήσει να γίνει ο μοναδικός που πιάνει το «στοιχειωμένο» επίτευγμα του Βιτόριο Πότσο, του μοναδικού με δύο διαδοχικές κατακτήσεις, με την Ιταλία το 1934 και το 1938.

Το 2018 πανηγύρισε την κατάκτηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου στα γήπεδα της Ρωσίας και μπήκε στην πολύ κλειστό κλαμπ εκείνων που έχουν σηκώσει το τρόπαιο ως παίκτες και ως προπονητές.

Τα άλλα δύο μέλη του είναι ο Μάριο Λόμπο Ζαγκάλο (Βραζιλία, 1958, 1962 ως παίκτης, 1970 ως προπονητής) και ο Φραντς Μπεκενμπάουερ (1974 ως παίκτης, 1990 ως προπονητής).

Μετά από ένα «διάλειμμα» στο EURO του περσινού καλοκαιριού και τον αποκλεισμό από την Ελβετία στα πέναλτι στην πρώτη νοκ άουτ φάση, ο Ντεσάμπ είναι ξανά πρωταγωνιστής σε μία μεγάλη στιγμή του γαλλικού ποδοσφαίρου.

