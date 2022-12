Ο Στέφανος Τσιτσιπάς ο οποίος την Δευτέρα έκανε την εμφάνιση του στο λογαριασμό του στο instagram με εμφάνιση της Αργεντινής και του Λιονέλ Μέσι θέλησε να αποθεώσει και αυτός τον Αργεντινό σταρ για την απίστευτη εμφάνιση του κόντρα στην Εθνική Κροατίας.

Ο Έλληνας τενίστας έγραψε στο twitter: "Ο Μέσι κάνει το παιχνίδι της ζωής του".

Messi is having the time of his life out there!