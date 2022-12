Ανανεώνει με την Μπενφίκα έως το 2027 ο Βλαχοδήμος! (pic)

Όπως αναφέρει ο έγκυρος δημοσιογράφος, Φλόριαν Πλέτενμπεργκ, ο «Odi» βρίσκεται κοντά στην ανανέωση του συμβολαίου του με τους Λουζιτανιύς έως το 2027. Και αυτό σε μία περίοδο, όπου ακούγονταν και γράφονταν πολλά με τον διεθνή πορτιέρε να έχει προσελκύσει με τις εμφανίσεις του το ενδιαφέρον πολλών συλλόγων.

Έτσι ο Βλαχοδήμος φαίνεται να ανανεώνει έως το 2027 το συμβόλαιο του που έχει ισχύ μέχρι το καλοκαίρι του 2024.

Μάλιστα ο έγκυρος Γερμανός δημοσιογράφος Φλόριαν Πλέτενμπεργκ αποκάλυψε ότι ο «Odi» έχει ήδη συμφωνήσει σε προφορικό επίπεδο με την διοίκηση του συλλόγου και συνεπώς απομένουν μόνο οι υπογραφές για να ολοκληρωθεί το deal ανάμεσα στις δύο πλευρές!

Υπενθυμίζουμε ότι ο Βλαχοδήμος διανύει την πέμπτη του σεζόν με τα χρώματα της Μπενφίκα, της οποίας την εστία έχει ήδη υπερασπιστεί 193 φορές σε όλες τις διοργανώσεις.

