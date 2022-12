Σοκ στη Λίβερπουλ: Νοκ άουτ για τρεις μήνες ο Ντίας! (vid)

Από την πρώτη στιγμή που ο Λουίς Ντίας ένιωσε ενοχλήσεις, κατά την διάρκεια της προετοιμασίας της Λίβερπουλ στο Ντουμπάι, σήμανε... συναγερμός στις τάξεις της ομάδας.

Οι φόβοι επιβεβαιώθηκαν με τον χειρότερο τρόπο, καθώς ο Γιούργκεν Κλοπ επιβεβαίωσε πως ο Κολομβιανός μεσοεπιθετικός θα μείνει εκτός για τρεις μήνες, σε μια εξέλιξη που δημιουργεί τεράστιο κενό στο ρόστερ και οδηγεί τον Γερμανό στο να καλύψει την απουσία του με λύσεις εκ των έσω, την ίδια στιγμή που είναι ορατό το ενδεχόμενο μεταγραφής για τους «Reds».

🗣️ “Then the news came, it was a proper smash in the face.”



Jürgen Klopp on finding out that Luis Díaz is going to be out injured for a further three months for Liverpool. 🤕 pic.twitter.com/tzJwV3YdjJ