Από... φευγάτος, πρώτος σκόρερ στην Championship ο Άκπομ

Μετά το τέλος του δανεισμού του στον ΠΑΟΚ, ο Τσούμπα Άκπομ επέστρεψε στο Νησί και φαντάζει άκρως κομβικός για την Μίντλεσμπρο, έχοντας σημειώσει εννέα γκολ σε 15 συμμετοχές.

Ο Άκπομ οδηγεί την «κούρσα» της ανάδειξης του πρώτου σκόρερ του πρωταθλήματος, ωστόσο, ανάλογη επίδοση έχουν καταγράψει άλλοι εννέα παίκτες.

Το εντυπωσιακό στην υπόθεση του Άγγλου, με ρίζες από την Νιγηρία, στράικερ έγκειται στο γεγονός πως στην αρχή της σεζόν βρέθηκε εκτός πλάνου από την «Μπόρο» αλλά η έλλειψη επιθετικού έφερε την επιστράτευσή του και τα εννέα τέρματα συγκομιδή.

10 - There are currently 10 players tied as the top scorer in this season's @SkyBetChamp, with nine goals each:



Ben Brereton

Chuba Akpom

Iliman Ndiaye

Jay Rodríguez

Jerry Yates

Josh Sargent

Oliver McBurnie

Scott Hogan

Viktor Gyökeres

Zian Flemming



