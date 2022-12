Δεύτερος σε κερδισμένα φάουλ σε Μουντιάλ ο Μέσι, αλλά... ούτε τα μισά από Μαραντόνα!

Ο ηγέτης της Αργεντινής έφτασε τα 65 κερδισμένα φάουλ σε Μουντιάλ και πλέον ξεπέρασε κατά ένα τον παλαίμαχο Βραζιλιάνο εξτρέμ Ζαϊρζίνιο, που είχε σταματήσει στα 64. Πιο πίσω ακολουθούν οι Νεϊμάρ και Κριστιάνο Ρονάλντο με 60 και 58 αντίστοιχα. Μακράν πρώτος είναι ο Ντιέγκο Μαραντόνα, που είχε 152!

Να σημειωθεί ότι η σχετική λίστα της Opta καταγράφει στοιχεία από το Μουντιάλ του 1966 κι έπειτα.

65 - Lionel Messi has now been fouled 65 times in World Cup matches. Since Opta have this data (from 1966), this is the second most fouls won by any player at the tournament, although 87 behind Diego Maradona's record (152). Targets. pic.twitter.com/h5Z1uwtKHU