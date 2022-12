Αλλάζει η μπάλα του Μουντιάλ: Αυτή είναι η «Αλ Χιλμ»! (pic)

Η «Αλ Ρίχλα», μετά από 60 αγώνες αποτελεί παρελθόν, με την διοργανώτρια να παρουσιάζει τη νέα μπάλα, που θα έχει την ονομασία «Αλ Χιλμ», η οποία θα κάνει το... ντεμπούτο της στην αναμέτρηση της Αργεντινής με την Κροατία.

Adidas unveil 'Al Hilm', the official World Cup ball for the semifinals and final ⚽ pic.twitter.com/9ueFnCGgqN

«Η μπάλα προσφέρει την τελευταία εξέλιξη στο σχεδιασμό και την ίδια τεχνολογία της Adidas που ανήκει ήδη στην Al Rihla και η οποία κατά τη διάρκεια αυτού του Παγκοσμίου Κυπέλλου έχει βοηθήσει πολύ τους διαιτητές να λαμβάνουν αποφάσεις πιο γρήγορα και σωστά» αναφέρεται χαρακτηριστικά στην ενημέρωση της FIFA.

Με ονομασία «το όνειρο» η νέα μπάλα διαθέτει ειδικούς αισθητήρες πολύ πιο ευαίσθητους στο ημιαυτόματο οφσάιντ, προκειμένου να μειωθεί ο χρόνος και να βελτιωθεί η ακρίβεια στις αποφάσεις των διαιτητών.

Introducing the @adidas Al Hilm — the official match ball for the #FIFAWorldCup semi-finals and final.



Johannes Holzmüller, Director of Football Technology and Innovation at FIFA, explains more about the technological advances in the tournament ball designs: