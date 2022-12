Σοκάρει ο τραυματισμός του Μπρόγια στο φιλικό της Τσέλσι με την Άστον Βίλα (vid)

Συγκεκριμένα, η Τσέλσι έχασε στο Άμπου Ντάμπι με 1-0 από τη Βίλα με τον τραυματισμό του Μπρόγια των 18 συμμετοχών φέτος να είναι το γεγονός του ματς.

Ο Αλβανός επιθετικός, που έχει φέτος 18 συμμετοχές φέτος με τους «μπλε», τραυματίστηκε στο γόνατο στην προσπάθειά του να πιέσει στην αντίπαλη άμυνα, με τις κραυγές του να σοκάρουν.

Ο 21χρονος ποδοσφαιριστής αντικαταστάθηκε άμεσα από τον Ράνκιν, δίχως να έχει γίνει ακόμα γνωστό το μέγεθος του προβλήματος.

Haunting screams from Armando Broja, this doesn’t look good at all.



Heartbreaking. Speedy recovery. 🙏 pic.twitter.com/rPhk4WDryA