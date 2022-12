Άμραμπατ: «Η Μάλαγα ο σύλλογος που ένιωσα καλύτερα στην καριέρα μου»

«Η Μάλαγα είναι ένα μεγάλο κλαμπ, το οποίο εκτιμώ και στο οποίο ένιωσα καλύτερα στην καριέρα μου. Αγαπώ τους οπαδούς. Θα σωθεί», είπε ο Άμραμπατ.

Να τονίσουμε ότι η Μάλαγα βρίσκεται μακριά από τις δόξες του παρελθόντος, καθώς πλέον αγωνίζεται στην Segunda Division και μάλιστα είναι στην τελευταία θέση της βαθμολογίας, σε ισοβαθμία με την Ιμπίθα.

