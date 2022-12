Μάνα είναι μόνο μία και στους πανηγυρισμούς: οι τρυφερές στιγμές του Μπουφάλ με τη μητέρα του (vid)

Οι Αφρικανοί νίκησαν με 1-0 την Πορτογαλία στα προημιτελικά της διοργάνωσης του Κατάρ και συνεχίζουν να ονειρεύονται!

Μετά το τέλος της αναμέτρησης ο Μπουφάλ πήρε τη μητέρα του μαζί του στον αγωνιστικό χώρο και πανηγύρισαν παρέα χορεύοντας τη σπουδαία πρόκριση.

📸| WHAT A PHOTO !!



Hakim Ziyech with Boufal and his mother ❤️🇲🇦 pic.twitter.com/MbcQw9zViF