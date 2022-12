Χακίμι σε Μπαπέ: «Τα λέμε σύντομα...» (pic)

Οι δύο συμπαίκτες στην Παρί Σεν Ζερμέν θα τεθούν αντιμέτωποι, με τον Χακίμι να έχει το δύσκολο έργο να περιορίσει τον Γάλλο μεσοεπιθετικό.

Ο Μαροκινός μπακ, ωστόσο αμέσως μετά την πρόκριση της Γαλλίας στον ημιτελικό, φρόντισε να στείλει μήνυμα στον συμπαίκτη του, τονίζοντας ότι θα τα πουν σύντομα.

«Τα λέμε σύντομα φίλε μου», ανέφερε στο μήνυμά τους προς τον Κιλιάν Μπαπέ ο Ασράφ Χακίμι, που νωρίτερα έζησε ιστορικές στιγμές με την πρόκριση του Μαρόκου για πρώτη φορά στην ιστορία σε ημιτελικό του Μουντιάλ.

See you soon my Friend ❤️🤝🏽 @KMbappe