Ξεχύθηκαν στους δρόμους των Βρεξελλών και του Παρισιού οι φίλοι του Μαρόκου (pics, vid)

Στους δρόμους των Βρυξελλών και του Παρισίου οι φίλοι του Μαρόκου ξεχύθηκαν στους δρόμους, για να πανηγυρίσουν με τη ψυχή τους, την πρόκριση της Εθνικής τους ομάδας στα ημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Η αφρικανική έγραψε τη δική της ιστορία στο φετινό Μουντιάλ και άπαντες θα θυμούνται την πορεία της τα επόμενα χρόνια.

Οι στιγμές από τους πανηγυρισμούς των Μαροκινών στις πρωτεύουσες των ευρωπαϊκών πόλεων:

Champs-Élysées in Paris filled with Morocco supporters. They may play France in the semis. pic.twitter.com/AQGcxB5VzT