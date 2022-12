Με Φορτούνη βασικό ο Ολυμπιακός κόντρα στη Νότιγχαμ

Αναλυτικά η 11άδα του Ολυμπιακού: Τζολάκης, Βρουσάι, Σωκράτης, Ρέτσος, Ρέαμπτσιουκ, Εμβιλά, Κασάμι, Αγκιμπού Καμαρά, Μπιέλ, Φορτούνης, Ελ Αραμπί.

Στον πάγκο βρίσκονται οι: Κρίστινσον, Πασχαλάκης, Μαρσέλο, Λάιντνερ, Μασούρας, Μπόουλερ, Σαμασέκου, Καλογερόπουλο, Ντόι, Γκάρι και Μπακαμπου.

