Νορντίν Άμραμπατ: «Ο αδελφός μου πήγε στο νοσοκομείο και πήρε βιταμίνες για γρήγορη αποκατάσταση» (pic)

«Πέντε ματς σε 2,5 εβδομάδες; Είναι πολλά», είπε αρχικά ο Μαροκινός άσος της Ένωσης. «Χθες ο αδελφός μου πήγε στο νοσοκομείο για να πάρει βιταμίνες, ούτως ώστε να έχει γρήγορη αποκατάσταση», αποκάλυψε επίσης ο άσος της ΑΕΚ.

«Ο αδελφός μου έτρεψε 15 χιλιόμετρα στο τελευταίο ματς. Λέει ότι είναι καλά και γεμάτος αδρεναλίνη», ανέφερε ακομη ο Άμραμπατ.

Δείτε τις δηλώσεις του:

