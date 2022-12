Ο Χριστός του ποδοσφαίρου, ο Διάβολος κι η ΜΕΣΙ Ανατολή (vid)

Ο Χριστός του ποδοσφαίρου Πελέ, ο Διάβολος που τον αμφισβήτησε, ο «λίγος» Νεϊμάρ κι ο Μέσι που θέλει την Ανατολή. Γράφει ο Χρ. Σταθόπουλος.

Πάει κι αυτό το Παγκόσμιο Κύπελλο για τη Βραζιλία. Αισίως 20 χρόνια από εκείνη την υπερομάδα με τα 4 «Ρ» (Ρονάλντο, Ροναλντίνιο, Ριβάλντο, Ρομπέρτο Κάρλος) στη μακρινή Νότια Κορέα το 2002 και… μισός αιώνας (και κάτι) από την καλύτερη Εθνική (αυτή του ’70 στο Μεξικό) που είδε ποτέ το ποδόσφαιρο με τα… αμέτρητα δεκάρια σε μια ενδεκάδα, τόσα που ο Πελέ έπαιζε σέντερ φορ.

Αφορμή για το blog αυτό είναι η ευκολία με την οποία οι νέες γενιές (όχι ότι εμείς πάμε πίσω) εξισώνουν τα ποδοσφαιρικά διαμάντια του χθες με εκείνα του σήμερα. Αφορμή επίσης είναι οι δύσκολες ώρες που περνάει ο μεγαλύτερος ποδοσφαιριστής που έχουν δει ποτέ τα γήπεδα, ο Πελέ.

Αφορμή επίσης είναι το ότι ο Νεϊμάρ έπιασε τον «βασιλιά» στα 77 γκολ με τη Σελεσάο. Ναι, έβαλε ωραίο γκολ κόντρα στην αντιποδοσφαιρική Κροατία. Ε, και; Δεν στάθηκε ικανός να πάει την ομάδα του παρακάτω. Αρα, όχι στους τοπ Βραζιλιάνους της ιστορίας δε μπορεί να συμπεριληφθεί, ούτε καν στο τοπ-10 μπορεί να μπει. Μέλος μιας άθλιας Εθνικής ομάδας που το 2014 γνώρισε μεγαλύτερη ντροπή κι απ’ αυτή του ’50 από την Ουρουγουάη. Μόνο που το μεταπολεμικό Maracanazo γέννησε τη γενιά του Πελέ, του Γκαρίντσα, του Ζαϊρζίνιο, του Κάρλος Αλμπέρτο. Το αντίστοιχο του 2014 γέννησε… απομιμήσεις των Θεών του ποδοσφαίρου.

Ο Πελέ, λένε, δεν ήρθε ποτέ στην Ευρώπη. Μιλάμε για το πιο αναχρονιστικό επιχείρημα. Ο Πελέ: που 17 ετών έγινε διευθυντής μιας ορχήστρας με τα καλύτερα ποδοσφαιρικά βιολιά της Βραζιλίας και σήκωσε το Παγκόσμιο Κύπελλο. Ο Πελέ, που έβρισκε μπροστά του στα Μουντιάλ τους καλύτερους αμυντικούς του πλανήτη και ήταν σκηνοθέτης και πρωταγωνιστής των πιο θεαματικών παραστάσεων που έχουν καταγράψει ποτέ οι κάμερες. Ο Πελέ που με τη Σάντος έχει κερδίσει σε λατινοαμερικάνικο και διηπειρωτικό επίπεδο ό,τι κερδίζεται και δεν κερδίζεται. Ο Πελέ για τον οποίο ο Κρόιφ είπε ότι δεν μπορεί να τον συγκρίνει με κανέναν άλλο ποδοσφαιριστή, διότι –πολύ απλά- πρόκειται για κάτι πολύ ανώτερο από ποδοσφαιριστή. Ο Πελέ, που για να σταματήσει του έδιναν τα πόδια στο χέρι τότε που δεν υπήρχαν κίτρινες και κόκκινες κάρτες και αναγκάστηκε να απειλήσει με αποχή από τα γήπεδα του «Μέχικο» αν η ΦΙΦΑ δεν λάβει μέτρα.

Οσα έχει κάνει ο Πελέ με τη μπάλα στα πόδια τον καθιστούν τον Χριστό του ποδοσφαίρου. Η εγκυκλοπαίδεια της μπάλας χωρίζεται σε Π.Π. (προ Πελέ) περίοδο και Μ.Π. (μετά Πελέ) χρόνια. Στο βίντεο παρακάτω θα δείτε όχι μόνο όσα έκανε ο Βασιλιάς, αλλά και όσα αντέγραψαν οι «απόστολοί» του στη συνέχεια: ο Κρόιφ, ο Ροναλντίνιο, ο Ζιντάν, o Κριστιάνο. Όλοι.

Απολαύστε το:

Αφορμή επίσης είναι το ότι ο Μέσι στα 35 του οδηγεί την Αργεντινή προς την κατάκτηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου, 36 χρόνια από το μακρινό 1986 που ο Μαραντόνα, στα 25 χρόνια του, το πήρε μόνος του κόντρα σε ομάδες που τώρα θα έριχναν 3 και 4 αβίαστα γκολ στις γεμάτες «κορμούς δέντρων» Ολλανδίες του κυνικού Φαν Γκάαλ, στα καγκουρό της Αυστραλίας και στις κελεμπίες της Σαουδικής Αραβίας. Τότε που στο ευρωπαϊκό στερέωμα υπήρχε η Γερμανία του Ρουμενίγκε, η Ισπανία του Μπουντραγκένιο και του Μίτσελ, η Αγγλία του Λίνεκερ και του Χοντλ, το Βέλγιο του Σίφο και του Κέλεμανς, η Γαλλία του Μισέλ. Τότε που το ποδόσφαιρο επέτρεπε ακόμα σφαγές και εγκλήματα όπως αυτό του Χάραλντ Σουμάχερ στον Μπατιστόν χωρίς μια κάρτα!

Ναι, ο Λίο το αξίζει το Μουντιάλ. Διότι αυτή η Αργεντινή θυμίζει την Αργεντινή του 2ου Παγκοσμίου Κυπέλλου της. Δυο-τρεις παίκτες της προκοπής (Βαλντάνο-Μπουρουσάγα) είχε δίπλα του ο Ντιέγκο, άλλους τόσους έχει τώρα ο Μέσι. Ακόμα κι αν το πάρει, όμως, θα μπορεί να συγκριθεί με τον κατσαρομάλλη Διάβολο, που ήρθε για να αμφισβητήσει τον Χριστό; Η no look πάσα στο χώρο που έβγαλε ο Μέσι στον Μολίνα, έχει την αύρα και τη στόφα της πάσας του Ντιέγκο στον Μπουρουσάγα που τους έδωσε την κούπα. Ο ένας, όμως, ήταν 25 κι ο άλλος 35. Ο ένας κάπνιζε ό,τι υπήρχε λίγα δευτερόλεπτα πριν από τη σέντρα, ο άλλος έχει από πάνω του τη Nasa του ποδοσφαίρου να τον «κουράρει». Ο ένας είχε απέναντί του όλο το ποδοσφαιρικό σύστημα, ο άλλος το έχει μαζί του. Ο ένας πέτυχε το γκολ –και την κλοπή- του αιώνα, ο άλλος… όχι ακόμα. Εχει, όμως, μια ευκαιρία, one last shot, έναν τελευταίο χορό να κατακτήσει τον κόσμο από τη ΜΕΣΙ Ανατολή! Στη δύση της μεγαλειώδους καριέρας του…