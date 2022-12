Έγραψε ιστορία (ξανά) ο Λιβάκοβιτς! (vid)

Είναι η διοργάνωση του. Μοιάζει ανίκητος, είναι ο άνθρωπος που έχει οδηγήσει την Κροατία στα ημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Ο Ντόμινικ Λιβάκοβιτς με τις αποκρούσεις του βοήθησε την ομάδα του να φτάσει τον προημιτελικό μέχρι τα πέναλτι και εκεί «καθάρισε» εκ νέου.

Αυτή τη φορά απέκρουσε μόλις ένα πέναλτι (αυτό του Ροντρίγκο), όμως αυτό του αρκούσε για να γράψει ιστορία.

Ο Κροάτης τερματοφύλακας έγινε μόλις ο τρίτος στην ιστορία των Μουντιάλ (μετά τον Αργεντινό Γκοϊκοετσέα το 1990 και τον συμπατριώτη του Σούμπασιτς το 2018) που αποκρούει 4 πέναλτι στην ίδια διοργάνωση, ενώ η Κροατία για δεύτερο συνεχόμενο Παγκόσμιο Κύπελλο παίρνει δύο προκρίσεις στα πέναλτι, κάτι που δεν έχει προηγούμενο στην ιστορία των Μουντιάλ.

Dominik Livakovic becomes the third goalkeeper to save as many as four penalties in shootouts at a single #FIFAWorldCup tournament.



Dominik Livakovic in 2022 🇭🇷 (4)

Danijel Subasic in 2018 🇭🇷 (4)

Sergio Goycochea in 1990 🇦🇷 (4)