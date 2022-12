Πελέ σε Μπαπέ: «Χαίρομαι που είδα να σπας άλλο ένα ρεκόρ μου»

Πριν από λίγες ημέρες ο σούπερα σταρ της Γαλλίας ευχήθηκε περαστικά στον Πελέ, για το πρόβλημα υγεία που αντιμετωπίζει, με τον Θρύλο του Παγκόσμιου ποδοσφαίρου, να δίνει μια υπέροχη απάνταση.

«Σε ευχαριστώ Κιλιάν Εμπαπέ. Χαίρομαι που σε είδα να σπας άλλο ένα από τα ρεκόρ μου σε αυτό το Παγκόσμιο Κύπελλο, φίλε μου», ανέφερε στο μήνυμά του ο Πελέ για τον Γάλλο σταρ, που έγινε ο νεότερος παίκτης που σκοράρει 9 γκολ στην ιστορία των Μουντιάλ.

Thank you, @KMbappe. I'm happy to see you breaking another one of my records in this Cup, my friend! ❤️🙏🏾