«Η ομάδα που θα πάρει το Παγκόσμιο»: Bloggers και συντάκτες του SDNA απαντούν στο ερώτημα που «καίει» τους πάντες!

Την πρώτη φορά δεν πήγε και τόσο καλά με τις προβλέψεις, καθώς οι είχαμε εκπλήξεις και αρκετοί αποκλείστηκαν ήδη, όμως οι bloggers και οι συντάκτες του SDNA είναι ξανά εδώ, απτόητοι για να σας πουν ποιος θα σηκώσει το Μουντιάλ

Έφτασε ξανά αυτή η στιγμή. Πλέον είμαστε στα προημιτελικά του Μουντιάλ στο Κατάρ και οι συντάκτες του SDNA είναι πάλι εδώ για να σας πάνε για ακόμη μία φορά ταμείο -μπορεί και όχι, προχωράμε- με τις προβλέψεις τους. Αναλόγως ποιον θα ακούσετε.

Αρκετά πράγματα άλλαξαν από την προηγούμενη φορά, καθώς Γερμανία και Ισπανία έχουν ήδη αποχαιρετήσει Κατάρ και έχουν επιστρέψει πίσω στα σπίτια τους, με όσους τις πίστεψαν να... βαράνε πλέον το κεφάλι τους στον τοίχο. Ναι, είχαμε και από αυτούς που πίστεψαν πως τα «πάντσερ» και η «φιούρια ρόχα» θα το κατακτήσουν, ενώ... κουβά πήγαν και οι πιο τρελές προβλέψεις που έλεγαν πως στο τέλος νικήτρια θα είναι η Σενεγάλη, η Ουρουγουάη και η Δανία.

Τώρα τα πράγματα άλλαξαν, σε μερικούς μίλησαν μέντιουμ, άλλοι το έβλεπαν από πριν και έμειναν πιστοί στο... άλογο που πόνταραν, ενώ μερικοί άλλαξαν απόφαση την τελευταία κυριολεκτικά στιγμή.

Εντάξει όμως, αρκετά είπαμε, φτάνει. Άλλωστε, γνωρίζουμε πως ελάχιστοι από εσάς θα διαβάσουν όλη αυτή την εισαγωγή και οι περισσότεροι θα πάνε να δούνε κατευθείαν τις προβλέψεις γελώντας και φωνάζοντας μπροστά από μία οθόνη «πωωω ρε μ... τι λέει πάλι ο/η άμπαλος/η».

Ξεκινάμε λοιπόν...

Τόλης Κοτζιάς

Στο Ολλανδία-Αργεντινή θα στηρίξουμε τον Μέσι και την παρέα του, ενώ στο Κροατία-Βραζιλία, σαφώς η δεύτερη έχει το πάνω χέρι.

Η Πορτογαλία, έστω και δύσκολα, θα νικήσει το Μαρόκο, Αγγλία-Γαλλία θα πέσουν κορμιά. Οριακά βλέπουμε τους Γάλλους να περνάνε.

Στα ημιτελικά θα πάμε με την Αργεντινή και την Γαλλία και στον τελικό θέλουμε και βλέπουμε τον Μέσι να φτάνει στην κορυφή.

Δημήτρης Πετρίδης

Έπρεπε να το καταλάβουμε εξ αρχής. Από το πρώτο δευτερόλεπτο. Ακόμα και όταν, πριν την έναρξη του τουρνουά, επιλέξαμε το απολύτως λογικό φαβορί για την κούπα (Σενεγάλη), θα έπρεπε να ξέρουμε αυτοστιγμεί πως κάναμε λάθος.

Ο λόγος, απλός: 15 μέρες πριν την σέντρα του Παγκοσμίου Κυπέλλου είχαμε επισκεφτεί ένα μέντιουμ με κληρονομικό χάρισμα (στη μαγειρική, αλλά δεν έχει σημασία: ένα χάρισμα είναι πάντα ένα χάρισμα) και μας είχε πει ότι αυτός που θα σηκώσει το βαρύτιμο τρόπαιο «Μεγάλη πύλη θα διαβεί».

Επειδή ουδείς από αυτούς που μας ξέρουν δε θα μας αποκαλέσει ποτέ «Άλμπερτ», μας πήρε λίγο καιρό να το καταλάβουμε: «Πύλη»… Στ’ αγγλικά “GATE”. Ποιος είναι ο μοναδικός προπονητής που το όνομά του κραυγάζει πως θα διαβεί μεγάλη πύλη; Ακριβώς: ο Southgate!

Η Αγγλία λοιπόν, όπως τεκμηριώσαμε με τον πλέον επιστημονικό τρόπο, θα πάρει τον τίτλο και μετά θα βλέπουμε “It’s coming home” μέχρι ν’ αναστηθεί η Βασίλισσα.

Όποιος δεν το βλέπει αυτό είναι πιο τυφλός κι απ’ τον Οιδίποδα, αφότου έμαθε πως «Το καλύτερο γκομενάκι που είχα ποτέ» (ακριβής αποτύπωση στην νεοελληνική των γραφομένων του Σοφοκλή) δεν ήταν άλλη από την μητέρα του.

England, motherf*cker.

Γιώργος Κοντογεώργης

Στα ίσα, θα έδινα λεφτά από την τσέπη μου για να το σηκώσει η Πορτογαλία. Για τον Κριστιάνο, για τον Φερναντάο, για τον υπερπαίκτη, Ράφα Λεάο, της Μιλανάρας. Είναι όμως too good to be true, οπότε πάμε πιο προσγειωμένα γνωρίζοντας ότι η σύνδεση με τον κουβά είναι άρρηκτη. Δεν υπάρχει τίποτα που να κάνει «μπαμ». Καμία Εθνική που να αναβοσβήνει ανάμεσα στις άλλες και να φωνάζει «εγώ θα το σηκώσω», αφού χωρίς τρελό ψάξιμο βρίσκεις δυνατά σημεία και αδυναμίες σε όλες.

Βραζιλία μπλα-μπλα υπερομάδα, Αργεντινή για τον Μέσι και τον Ντιέγο, Πορτογαλία τα είπαμε, Αγγλία ‘it’s coming home’ και… bollocks. Βγάζουμε έξω τις προηγούμενες όπως και τις Ολλανδία, Κροατία, Μαρόκο και δίνουμε ψήφο-σοκ στην Γαλλία, που από Καντέ και peak-Πογκμπά έχει πλέον στο κέντρο τον Ραμπιό [γελάει ο κόσμος].

Στηρίζουμε Μπαπέ δηλαδή επειδή φέτος έχει φάει τρελό bullying λόγω της απίθανης χρονιάς του Χάαλαντ και πολλοί τον «τελείωσαν» επειδή πήρε και τα σώβρακα της PSG και δεν πήγε στην Ρεάλ. Χελωνονιτζάκι λοιπόν, για να έχει δύο τίτλους και τα επόμενα χρόνια να είναι ο πρώτος σκόρερ στην ιστορία των Παγκοσμίων Κυπέλλων.

Σωτήρης Μήλιος

Δεν έχω ιδέα γιατί συνεχίζεται αυτός ο αυτοεξευτελισμός, θα πιούμε το πικρό ποτήρι μέχρι τέλους. Στις προβλέψεις προ Μουντιάλ αποκάλεσα dark horse την Δανία, όμως αποδείχθηκε κουτσό άλογο! Πόνταρα στην χημεία και το δέσιμο της Γερμανίας και ήδη πίνουν παγωμένη μπυρίτσα στους καναπέδες τους! Μία φαβόρα μου έμεινε για να «καρφώσω», απορώ πως την γλίτωσε μέχρι τώρα η Βραζιλία, που την έπιασα κι αυτή στο στόμα μου!

Μόνο ο Φερνάντο Σάντος δεν καταλαβαίνει από γρουσουζιές, βασκανίες και ματιάσματα. Ο «καρπουζάς από το Εστορίλ» θα γίνει ο πρώτος προπονητής στην ιστορία του παγκόσμιου ποδοσφαίρου που θα έχει κατακτήσει Μουντιάλ και Euro, αλλά θα θεωρείται λούζερ στην Ελλάδα, αφού δεν κατέκτησε την Super League παρότι το προσπάθησε με τρεις διαφορετικές ομάδες (ΑΕΚ, Παναθηναϊκό, ΠΑΟΚ). Το γιατί ας το αναρωτηθούμε όλοι…

Μάκης Σερεπίσος

Το είπαμε πριν, το λέμε και τώρα. Η Αργεντινή έχει το vibe, την αύρα, το πάθος και, εντάξει, έναν τύπο που λέγεται Λιονέλ Μέσι. Οι Βραζιλιάνοι έχουν εντυπωσιάσει, αλλά - μεταξύ μας - δεν έχουν παίξει με κανά... μεγαθήριο, οι Γάλλοι προβλέψιμοι, οι Άγγλοι δεν μπορούν, άντε να δούμε και τελικό με τους Πορτογάλους για να ζήσουμε το ματς του αιώνα. Θα το σηκώσει όμως αυτός που πρέπει, αυτός που αξίζει...

Γιάννης Λύκος

Η φάση των ομίλων πέρασε, όπως αυτή και των «16» και η απάντηση παραμένει η ίδια. Στο τέλος θα το σηκώσει ο Κριστιάνο Ρονάλντο, είτε είναι στον πάγκο είτε είναι βασικός. Η Πορτογαλία είναι από τις πιο δυνατές ομάδες που έχουν μείνει, έχει τρομερό βάθος και το είδαμε και με τον Γκονσάλο Ράμος που είχε παίξει... σκάρτα 20 λεπτά, μπήκε στην 11άδα και «γάζωσε» τα αντίπαλα δίχτυα με χατ-τρικ.

Παράλληλα, πραγματοποιεί εκπληκτικό τουρνουά και ο Μπρούνο Φερνάντες, θυμίζοντας γιατί η Γιουνάιτεντ έδωσε τόσα εκατομμύρια για να τον πάρει, ενώ ακόμη και ο Λεάο που παίζει ελάχιστα, όποτε μπαίνει τα... παστελώνει. Οπότε, γιατί να μην το πάρει η Πορτογαλία σε έναν τελικό ενάντια στη Βραζιλία (ναι, αν πάνε όλα όπως έχουμε δει, οι Βραζιλάνοι θα αποκλείσουν τον Μέσι και την παρέα του και θα βρίσκονται αυτοί στον τελικό).

Σταύρος Καζαντζόγλου

Βραζιλία για κούπα

Η καρδιά λέει Αγγλία, αλλά το μυαλό (και… λίγο η καρδιά) Βραζιλία. Ακόμα και εάν περάσουν οι Αργεντινοί τους Ολλανδούς και βρεθούν αντιμέτωποι στα ημιτελικά, ο Νεϊμάρ και η παρέα του δείχνουν πως βρίσκονται στα καλύτερα τους. Τώρα, εάν ο Κέιν ξυπνήσει και πάρει όλη την Αγγλία στην πλάτη του, τους βλέπω με θετική διάθεση για να φτάσει στο στόχο της.

Θωμάς Μίχος

«Θα πάω με το…κουτί μου μέχρι τέλους»

Είσαι στην τελική φάση και η πρόταση που σου κάνει ο τραπεζίτης είναι η «ανταλλαγή». Ε, όχι λοιπόν κύριε τραπεζίτη θα πάω με την επιλογή της Αργεντινής μέχρι τέλους και ας μοιάζει τούτη τη στιγμή με ρίσκο η επιλογή μου. Ο Θεός του ποδοσφαίρου του το χρωστάει. Ο ίδιος είναι σε απίθανη κατάσταση και ας τα χάνει από… παντού ο Λαουτάρο. Μέσι μέχρι τέλους και Αργεντινή παγκόσμια πρωταθλήτρια.

Κώστας Πλιάτσικας

Η Βραζιλία δεν «βλέπει» την Κροατία στους «8» και περιμένει την Αργεντινή στα ημιτελικά για να σηκώσει μια ώρα νωρίτερα την κούπα! Το Μαρόκο θα «πληγώσει» την Πορτογαλία του…δικού μας Φερνάντο Σάντος στα προημιτελικά και θα πέσει στους 4»» πάνω στην Γαλλία, με τους «τρικολόρ» να βάζουν τέλος στην…τρελή πορεία του. Τελικός Βραζιλία – Γαλλία και το τρόπαιο στη «Σελεσάο».

Θάνος Νικολογιάννης

Τα λέγαμε από πριν και μένουμε πιστοί στις απόψεις μας. Πιστέψαμε στην Πορτογαλία πριν ξεκινήσει το Μουντιάλ (τότε που ήταν 10ο φαβορί περίπου στοιχηματικά) και με αυτά που έχουν γίνει και έχουμε δει δικαιωνόμαστε. Η ομάδα του Φερνάντο Σάντος είναι από τις καλύτερες στο Κατάρ και είτε έχει τον Κριστιάνο βασικό είτε στον πάγκο, η Πορτογαλία δείχνει πως μπορεί να φτάσει μέχρι το τέλος και να... πιεί νερό από την πηγή.

Αργυρώ Γιαννουδάκη

Ο παγκόσμιος πρωταθλητής ποδοσφαίρου αναδείχθηκε σύμφωνα με τις προβλέψεις μου στις 25 Νοεμβρίου του 2020. Την αποφράδα ημέρα που έγινε γνωστό ότι ο Ντιέγκο Αρμάντο Μαραντόνα πέρασε στο πάνθεον και η παγκόσμια αθλητική κοινότητα βυθίστηκε στο πένθος, η Αργεντινή είχε πρωταγωνιστικό ρόλο στο θείο δράμα. Τότε ακριβώς, οι «Αλμπισελέστε» φορτώθηκαν με το ιερό καθήκον να εκπληρώσουν την τελευταία επιθυμία του Ντιέγκο και να φέρουν το Μουντιάλ στη χώρα.

Μην το πολυαναλύω, πιστεύω ότι το κίνητρο να τιμήσουν τη μνήμη του Μαραντόνα οι παίκτες της Αργεντινής είναι τόσο μεγάλο που το έπαιξα στοίχημα την ημέρα που αναλήφθηκε στους ουρανούς. Vamos!

Κώστας Τέο

«Πάμε ρε Πορτουγκάλ»

«Η λογική λέει Βραζιλία ή Γαλλία, η καρδιά θέλει Σάντος. Η Πορτογαλία παίζει εξαιρετικά και ακόμη καλύτερα, ως φαίνεται, χωρίς τον Κριστιάνο Ρονάλντο. Είναι αρκετά καλή αμυντικά, ενώ μπροστά βγάζει... φωτιές. Ομάδα με ταλέντο και με προπονηταρά, τον μεγάλο Φερνάντο. Το ματς με το Μαρόκο δεν θα είναι εύκολο. Αν ξεπεράσει αυτό το εμπόδιο, τότε στις 18 Δεκεμβρίου ίσως είναι στον τελικό. Και αυτό γιατί τόσο με Γαλλία όσο και με Αγγλία, ο Σάντος έχει τον τρόπο. Επομένως, πάμε ρε Πορτουγκάλ»

Νικόλας Ρεϊζίδης

Τώρα είναι η ευκαιρία της! Η Αγγλία θα αντιμετωπίσει σε έναν μεγάλο προημιτελικό τη Γαλλία. Η ομάδα του Σάουθγκεϊτ, έδειξε πως μπορεί να φτάσει μακριά, έχει την ποιότητα να το κάνει και τώρα είναι η ευκαιρία της. Κόντρα στην παγκόσμια πρωταθλήτρια μπορεί να δώσει... παράσταση και να φτάσει στο τέλος του δρόμου μετά από τόσες απογοητεύσεις. Οπότε καταλαβαίνετε και εσείς... It's coming home!

Βλάσσης Καμπάνης

Προημιτελικά και τώρα αρχίζει το καλό πράμα στο Mundial. Προβλέπω πρόκριση για Βραζιλία, Αργεντινή, Πορτογαλία και Γαλλία. Για τους «4» θα δώσω ψήφο εμπιστοσύνης στους στιβαρούς «τρικολόρ» κόντρα στους ποιοτικούς και απρόβλεπτους Ίβηρες. Στο λάτιν ζευγάρι τώρα... σφίξαμε για προγνωστικό καθώς μιλάμε για κορυφαία σύγκρουση. Στις λεπτομέρειες θα ψηφίσω «σελεσάο» και έπειτα παράδοση-παραλαβή από τη Γαλλία, επιστρέφοντας στην κορυφή μετά από 20 χρόνια.

Δημήτρης Μύτικας

Με την πρώτη πρόβλεψη για κατάκτηση του Μουντιάλ από την Γερμανία να πηγαίνει… περίπατο ελέω μικρών συμπτώσεων (!) ήρθε η στιγμή για ακόμη μια πρόβλεψη για τη νικήτρια της διοργάνωσης.

Από τις οκτώ ομάδες που έχουν απομείνει έχω ξεχωρίσει μία και αυτή δεν είναι άλλη από τη Βραζιλία. Ωστόσο, επειδή είμαι των… εκπλήξεων θα προβλέψω πως η Αγγλία θα φτάσει μέχρι το τέλος του θεσμού και θα σηκώσει το βαρύτιμο τρόπαιο. Κινδυνεύω να εκτεθώ για την πρόβλεψή μου, μέσα σε λίγα 24ωρα, όμως θα το ρισκάρω και θα πιστέψω στο σύνολο του Σάουθγκεϊτ, που έχει δείξει σοβαρό πρόσωπο, μέχρι πρότινος, και εάν καταφέρει να περάσει τη Γαλλία ο δρόμος για τον τελικό είναι ορθάνοιχτος.

Κώστας Κεφαλογιάννης

Οχτάδα

Σέβομαι τον Φαν Χααλ, σέβομαι τον Λούκα Μόντριτς αλλά δεν θέλω με τίποτα να σπάσει ο ονειρεμένος ημιτελικός Αργεντινή – Βραζιλία. Αντιστοίχως, το Μαρόκο είναι ίσως η πιο συμπαθής ομάδα που έχει μείνει για εμάς τους ουδέτερους Ιταλόφιλους, αλλά επειδή αγαπάμε τον Φερνάντο Σάντος, θα πάω με Πορτογαλία. Στο Γαλλία – Αγγλία, θεωρώ έστω και ελαφρύ φαβορί τους Γάλλους, πάντως οι Άγγλοι έχουν επίσης σοβαρές πιθανότητες πρόκρισης, μόνο και μόνο για να βρουν στη συνέχεια έναν διασκεδαστικό τρόπο να το χάσουν και πάλι.

Τετράδα

Στο απόλυτο ντέρμπι Βραζιλία – Αργεντινή, δεν βλέπω πώς η πλήρης Βραζιλία θα χάσει. Αλλά μπορεί να το βλέπει ο Μέσι και αυτό μετράει περισσότερο.

Σε ενδεχόμενο ημιτελικό Γαλλία – Πορτογαλία, νομίζω ο Εμπαμπέ θα στείλει τον αγαπημένο Σάντος και τον στραβωμένο Κριστιάνο σε μικρό τελικό.

Σε ενδεχόμενο ημιτελικό Αγγλία – Πορτογαλία, πάμε για πρόκριση στα πέναλτι των Πορτογάλων με τον Κριστιάνο τελευταίο εκτελεστή!

Σε ενδεχόμενο πρόκρισης του Μαρόκου όλες οι προβλέψεις έτσι κι αλλιώς πάνε περίπατο.

Τελικός

Ο πιθανότερος τελικός είναι Βραζιλία – Γαλλία. Εκεί έχουμε ένα καθαρό 50-50. Εκτός κι αν δώσουμε ελαφρύ προβάδισμα στους Βραζιλιάνους που το θέλουν σαν τρελοί, σε σχέση με τους Γάλλους που το πήραν και πριν από τέσσερα χρόνια.

Με την υποσημείωση λοιπόν ότι οι δημόσιες προβλέψεις έχουν την ιδιότητα να σε κάνουν συχνά ρεζίλι των σκυλιών, πιστεύω ότι η Βραζιλία έχει τις περισσότερες πιθανότητες να το σηκώσει. Θα είχε πλάκα πάντως και ένας τελικός Ολλανδία – Μαρόκο, με τους Μαροκινούς ας πούμε να αποκλείουν στον ημιτελικό τους Άγγλους επειδή ο Χάρι ο Μαγκουάιρ έβαλε αυτογκόλ στο 120’ .

Χρήστος Φασούλας

Οι πρωταθλητές κόσμου θα μιλάνε πορτογαλικά

Για το μόνο που θα έβαζα στοίχημα (που δεν πρόκειται να το βάλω, γιατί όποτε βάζω το χάνω) είναι ότι οι παγκόσμιοι πρωταθλητές θα μιλούν πορτογαλικά. Προβλέπω Αργεντινή – Βραζιλία και Αγγλία – Πορτογαλία στα ημιτελικά και Πορτογαλία – Βραζιλία στον τελικό. Ποσοστά νίκης στον τελικό: Πορτογαλία 50,01% - Βραζιλία 49,09%.