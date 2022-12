Ρεκόρ Γκίνες στο Κατάρ με τον μεγαλύτερο πίνακα ζωγραφικής σε καμβά (vid)

Ο κολοσσιαίος πίνακας του Ιρανού καλλιτέχνη, Ιμάντ Σαλέχι, με τίτλο «The Story of A Ball», έχει έκταση 9.652 τετραγωνικά μέτρα, ίσο με το μέγεθος ενός ποδοσφαιρικού γηπέδου, ενώ τονίζει το Παγκόσμιο Κύπελλο του Κατάρ 2022.

«Μου πήρε πάνω από πέντε μήνες για να ολοκληρώσω τη ζωγραφική. Χρησιμοποίησα περίπου 3.000 λίτρα μπογιάς και 150 πινέλα. Δούλευα περίπου 14 με 18 ώρες την ημέρα. Όλη αυτή η ιδέα ξεκίνησε με την ιστορία της μπάλας που είναι η ιστορία του Παγκοσμίου Κυπέλλου», είπε ο Σαλέχι, προσθέτοντας: «Όταν εξερευνάς τον πίνακα, μπορείς να δεις την ιστορία του ποδοσφαίρου. Έχω ζωγραφίσει περισσότερες από 10.000 φιγούρες σε ολόκληρο τον καμβά».

Το έργο αποκαλύφθηκε σε εκδήλωση που διοργάνωσε το υπουργείο Πολιτισμού του Κατάρ και το ρεκόρ επιβεβαιώθηκε από τον Σάντι Γκάαντ, ανώτερο διευθυντή μάρκετινγκ στο Guinness World Records.

«Το προηγούμενο ρεκόρ για το μεγαλύτερο έργο τέχνης σε καμβά ήταν 1.595,76 τ.μ. που τέθηκε από τη Σάσα Τζάφρεϊ το 2020. Αυτός ο πίνακας έχει έκταση 9.652 τετραγωνικά μέτρα, που είναι το νέο Παγκόσμιο Ρεκόρ Γκίνες για τον μεγαλύτερο πίνακα σε καμβά», είπε.

🖌️⚽ WATCH: The world's largest artwork on canvas, by artist Emad Salehi, was unveiled at the Qatar University stadium. The painting depicts significant World Cup moments and can cover a soccer field pic.twitter.com/Sd2jr7tKIm