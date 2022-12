Προς ΗΠΑ το Copa America 2024 με τη συμμετοχή Μεξικού και Καναδά!

Σύμφωνα με το FOX Sport, η CONMEBOL βρίσκεται σε συζητήσεις με τους Αμερικανούς, προκειμένου να φιλοξενήσουν την μεγάλη διοργάνωση της Λατινικής Αμερικής.

Παράλληλα υπάρχουν συζητήσεις με την CONCACAF, προκειμένου στη διοργάνωση να φιλοξενηθούν το Μεξικό, ο Καναδάς, αλλά και ακόμη τρεις χώρες της Κεντρικής Αμερικής και Καραϊβικής.

The 2024 Copa América is looking like it will be in the USA!! This, after the resignation of Ecuador as host country.



United States, Mexico and Canada have agreed to play. There will be invites to 3 other nations from CONCACAF.

