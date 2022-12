Μουντιάλ 2022: Επικό τρολάρισμα της Ryanair στην Ισπανία για τον αποκλεισμό (Pic)

Η Ισπανία γνώρισε οδυνηρό αποκλεισμό στους «16» του Μουντιάλ 2022 από το Μαρόκο και όπως συμβαίνει σε τέτοιες περιπτώσεις υπάρχει και το ανάλογο τρολάρισμα.

Σ' αυτή τη διαδικασία, λοιπόν, μπήκε εκ νέου η Ryanair που είχε πράξει αναλόγως και όταν αποχώρησαν από το Κατάρ τόσο η Γερμανία όσο και το Βέλγιο.

Σε τιτίβισμά της, λοιπόν, η γνωστή αεροπορική εταιρεία τρόλαρε τους Ίβηρες. Ανήρτησε φωτογραφία, όπου παρουσίασε τους Ισπανούς πάνω σε ένα από τα αεροπλάνα της, έτοιμους να επιστρέψουν στη χώρα τους.

You’ve heard of elf on the shelf, now get ready for… pic.twitter.com/FLVgV7oNd2