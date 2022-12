Έβαλε τα κλάματα ο Ριτσάρλισον μόλις είδε τον Ρονάλντο-Του φίλησε τα πόδια! (vids)

Ο Βραζιλιάνος επιθετικός τα... έχασε βλέποντας μπροστά του το «φαινόμενο». Ο θρύλος του παγκόσμιου ποδοσφαίρου βρίσκεται στο Κατάρ και παρακολουθεί από κοντά την προσπάθεια της «σελεσάο» να φτάσει στην κορυφή του κόσμου.

Μετά τη νίκη και την πρόκριση ο Ριτσάρλισον είχε μια ιδιαίτερη συνάντηση και συνομιλία με τον Ρονάλντο, ο οποίος μάλιστα του ζήτησε να κάνει το κούρεμα που είχε ο ίδιος στο Μουντιάλ του 2002, όταν η Βραζιλία κατέκτησε τον τελευταίο της παγκόσμιο τίτλο.

Βρήκε, επίσης, την ευκαιρία ο Ριτσάρλισον να ακουμπήσει και να φιλήσει τα πόδια του Ρονάλντο!

Richarlison showing Ronaldo how to do the pombo dance 😂



R9 🤝 R9 pic.twitter.com/NzXRXxy9uF