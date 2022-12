Έτοιμη για το... μπαμ η Ρεάλ: Φαβορί για να αποκτήσει το νέο μεγάλο αστέρι της Βραζιλίας!

Είναι γεννημένος το 2006, παίζει στην Παλμέιρας και είναι το νέο μεγάλο αστέρι σε παγκόσμιο επίπεδο. Ο Έντρικ έχει μπει στις λίστες των κορυφαίων club της Ευρώπης και, σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο, η... μάχη έχει ως φαβορί την Ρεάλ Μαδρίτης.

Οι Ισπανοί έχουν αυτή την στιγμή το προβάδισμα, αφού βρίσκονται σε συζητήσεις με την Παλμέιρας, που επιθυμεί ένα ποσό στα 60 εκατομμύρια ευρώ για να πουλήσει τον πιτσιρικά.

Όπως αναφέρει ο έγκυρος δημοσιογράφος, η Παρί και η Τσέλσι παρακολουθούν την περίπτωση του Έντρικ, όμως, για την ώρα, όλα δείχνουν ότι ο νεαρός φορ θα ακολουθήσει τον δρόμο των Βινίσιους - Ροντρίγκο προς την Ισπανία.

Real Madrid are now leading the race to sign Endrick, pushing as reported in the last few days. Official negotiations are ongoing with Palmeiras on €60m fee, including add-ons. 🚨⚪️ #RealMadrid



PSG & Chelsea remain in the race, no concrete talks with Barça — but Real are ahead. pic.twitter.com/tuPao77WOt