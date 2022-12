Τους έβαλε όλους ο Τίτε: Βραζιλία η πρώτη που χρησιμοποίησε 26 παίκτες σε Μουντιάλ!

Ο ομοσπονδιακός προπονητής της Σελεσάο, Τίτε, στο 80ο λεπτό της αναμέτρησης με τη Νότια Κορέα (4-1), πέρασε στον αγωνιστικό χώρο τον τρίτο τερματοφύλακα της Βραζιλίας, Γουέβερτον και με αυτόν τον τρόπο στα τρία ματς του ομίλου και στην αναμέτρηση με τους Κορεάτες για την φάση των «16», χρησιμοποίησε και τους 26 ποδοσφαιριστές που είχε στη διάθεσή του.

Το φετινό Μουντιάλ είναι το πρώτο που οι ομάδες είχαν τη δυνατότητα να έχουν 26 ποδοσφαιριστές στο ρόστερ τους και οι Βραζιλιάνοι έγραψαν ιστορία, ως η πρώτη ομάδα που χρησιμοποιεί όλους τους παίκτες που μετέχουν στην αποστολή για το Παγκόσμιο Κύπελλο!

