Έγραψε ιστορία ο ανίκητος Λιβάκοβιτς! (vid)

Δεν είναι μόνο τύχη, αλλά και ικανότητα. Η Κροατία είχε προκριθεί και τις δύο προηγούμενες φορές που είχε παίξει πρόκριση στα πέναλτι σε τελική φάση Μουντιάλ (το 2018 απέναντι σε Δανία και Ρωσία), αντίθετα οι Ιάπωνες είχαν ηττηθεί στην μία και μοναδική φορά που βρέθηκαν σε ανάλογη συνθήκη, το 2010 απέναντι στην Παραγουάη.

Η παράδοση διατηρήθηκε, αλλά ο τρόπος που εξελίχθηκε η διαδικασία είχε κάτι το ιστορικό. Ο Ντόμινικ Λιβάκοβιτς «ψάρεψε» τρεις φορές τους Ιάπωνες εκτελεστές και έγινε μόλις ο τρίτος τερματοφύλακας στην ιστορία των Μουντιάλ, που αποκρούει τρία πέναλτι στο ίδιο παιχνίδι μετά τον Ρικάρντο απέναντι στην Αγγλία (2006) και τον συμπατριώτη του Ντάνιελ Σούμπασιτς το 2018 απέναντι στην Δανία.

Κανονική σχολή!

Only three goalkeepers have saved three penalties in a single World Cup shootout:



Ricardo vs. England (2006)

Danijel Subašić vs. Denmark (2018)

Dominik Livaković vs. Japan (2022)



