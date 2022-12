Κυρίαρχος: Ο Χέντερσον... κατάπιε την Σενεγάλη με «τρελά» stats (pic, vid)

Η Αγγλία είχε εύκολο έργο απέναντι στη Σενεγάλη και η πρόκριση στα προημιτελικά του Μουντιάλ είχε (και) την υπογραφή του Τζόρνταν Χέντερσον.

Ο αρχηγός της Λίβερπουλ, που για πολλούς δεν έπρεπε να «φάει» την θέση του Μέισον Μάουντ στην αρχική ενδεκάδα, ήταν κυρίαρχος στο κέντρο και η εμφάνισή του συνοδεύτηκε από... τρελά στατιστικά.

Για παράδειγμα, εκτός από το γκολ του, ο «Χέντο» είχε 100% στις μονομαχίες, στις μακρινές μπαλιές και στα σουτ (!), ενώ, παράλληλα, είχε 89% στις πάσες του. Έκλεψε έξι φορές την μπάλα, έκανε δύο τάκλιν και «κατάπιε» χιλιόμετρα, δείχνοντας, ίσως για πρώτη φορά μετά από καιρό, την αξία και την ποιότητά του.

Jordan Henderson for England against Senegal:



100% duels won

100% long ball accuracy

100% shot accuracy

89% pass accuracy

55 touches

8 accurate final third passes

6 ball recoveries

2 tackles

2 crosses

1 shot

1 goal



