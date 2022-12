«Βόμβες» από τον Βενγκέρ: «Το Μουντιάλ μπορεί να χωριστεί και σε δύο τουρνουά»

Ο πρώην προπονητής της Άρσεναλ, που έχει συμβουλευτικό ρόλο στη FIFA, ανέφερε πως υπάρχει η πιθανότητα η Παγκόσμια Ομοσπονδία να προχωρήσει το πλάνο με 16 ομίλους, αλλά υπάρχουν και εναλλακτικές...

Μία εξ αυτών είναι ο διαχωρισμός των ομάδων σε δώδεκα γκρουπ των τεσσάρων, με τους δύο πρώτους και τους οκτώ καλύτερους τρίτους να περνούν στη φάση των «32».

Ο Βενγκέρ, ωστόσο έριξε την μεγάλη «βόμβα», κάνοντας αναφορά και σε πλάνο με... διχοτόμηση του Μουντιάλ σε δύο τουρνουά των 24 ομάδων (με έξι γκρουπ των τεσσάρων ομάδων έκαστο), με τους δύο νικητές να κοντράρονται στον τελικό!



Arsene Wenger says FIFA is considering 3 possible formats for the 2026 World Cup



1) 16 groups of 3, top 2 go through

2) 12 group of 4, top 2 + 8 3rd go through

3) 6 groups of 4 in two halves of 24, meeting in a final (ie, like two Euros converging)https://t.co/F8t0OIgiDz