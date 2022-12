Επίσημο: ανακοίνωσε τον Σκάρπα η Νότιγχαμ Φόρεστ

Ο 28χρονος επιθετικός μέσος θα ενταχθεί στον αγγλικό σύλλογο την 1η Ιανουαρίου 2023 μετά τη λήξη του συμβολαίου του με την Παλμέιρας, ενώ με τη Φόρεστ υπέγραψε έως τον Ιούνιο του 2026.

«Είμαι πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ, είναι ένα όνειρο για μένα», είπε στις πρώτες δηλώσεις του ο Σκάρπα και πρόσθεσε:

«Είναι μια νέα πρόκληση και ανυπομονώ να ξεκινήσει. Από μικρό παιδί ήταν πάντα μια φιλοδοξία να παίξω στην Ευρώπη και το όνειρό μου είναι να παίξω στην Πρέμιερ Λιγκ.

Είμαι τεχνικός παίκτης, αλλά επίσης έχω αναπτύξει το παιχνίδι μου αμυντικά τις τελευταίες δύο σεζόν. Είμαι πολύ αφοσιωμένος, εργάζομαι σκληρά και είμαι ενθουσιασμένος που θα ξεκινήσω τώρα».

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Νότιγχαμ ο παίκτης θα συμπεριληφθεί στην αποστολή της ομάδας στην Αθήνα, όπου θα παραμείνει έξι ημέρες για τη χειμερινή προετοιμασία της και θα δώσει φιλικά με Ατρόμητο και Ολυμπιακό.

