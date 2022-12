Μαρσέλο: Υπέγραψε επαγγελματικό συμβόλαιο με τη Ρεάλ ο 13χρονος γιος του

Το πρώτο του επαγγελματικό συμβόλαιο με τη Ρεάλ Μαδρίτης υπέγραψε ο 13χρονος γιος του Μαρσέλο.

Ο 13χρονος Ένζο Άλβες βρέθηκε πριν λίγο στα γραφεία της Ρεάλ Μαδρίτης και υπέγραψε το πρώτο του επαγγελματικό συμβόλαιο, βαδίζοντας στα χνάρια του πατέρα του.

Ο Ένζο αποτελεί προϊόν των ακαδημιών της «βασίλισσας» και βρίσκεται στην ομάδα από πολύ μικρή ηλικία, από τα χρόνια που ο ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού μεγαλουργούσε με τη φανέλα των «μερένχες».

Να σημειωθεί πως ο Μαρσέλο είναι ο παίκτης με τους περισσότερους τίτλους με τον σύλλογο της Μαδρίτης, έχοντας στο παλμαρέ του 25 τρόπαια.

