Οι Γερμανοί νίκησαν με 4-2, αλλά δεν θα συνεχίσουν στο Παγκόσμιο Κύπελλο του Κατάρ, καθώς την πρόκριση από τον όμιλο πήραν η Ιαπωνία και η ισπανία.

Ο άσος της Τσέλσι παρέλαβε το βραβείο του MVP μετά το τέλος του αγώνα και πόζαρε για την απαραίτητη φωτογραφία με τα μούτρα... κατεβασμένα σαφώς απογοητευμένος με τον αποκλεισμό της «νάσιοναλμανσαφτ».



Kai Havertz is delighted with his player of the match award. pic.twitter.com/dYyeeDnM2P