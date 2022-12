Ασύλληπτο: Η Ιαπωνία κέρδισε την Ισπανία έχοντας τη λιγότερη κατοχή μπάλας στην ιστορία του Mundial! 

Οι Ιάπωνες έδωσαν χώρο στην Ισπανία και στη μεγαλύτερη διάρκεια του αγώνα είχαν παθητικό ρόλο. Κάτι που όπως φάνηκε ήταν βάσει πλάνου, καθώς βρήκαν τα 2 γκολ που ήθελαν και στη μεγαλύτερη διάρκεια του αγώνα περίμεναν τους Ισπανούς, δίνοντάς τους τη μπάλα.

Αυτό μεταφράστηκε και στην κατοχή μπάλας με το τέλος του αγώνα. Οι Ιάπωνες μέτρησαν 17,7%, ποσοστό που είναι το μικρότερο στην ιστορία του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Επίδοση ιστορική, που στο τέλος του αγώνα όμως δεν «πλήγωσε» σε καμία περίπτωση την Ιαπωνία, που πήρε αυτό που ήθελε.

