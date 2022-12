Τα... μυστικά της Αλ Ρίχλα: έτσι φορτίζεται η μπάλα του Μουντιάλ (pic)

Πρόκειται για την Αλ Ρίχλα, που... αναδείχθηκε κυρίως με όσα συνέβησαν στην αναμέτρηση της Πορτογαλίας με την Ουρουγουάη για την 2η αγωνιστική των ομίλων της διοργάνωσης καθώς δημιουργήθηκε θέμα για το αν ο Κριστιάνο Ρονάλντο την ακούμπησε ή όχι στο πρώτο γκολ που πέτυχαν οι Ίβηρες.

Η μπάλα διαθέτει ενσωματωμένο αισθητήρα κι έτσι επιβεβαιώθηκε πως ο Κριστιάνο δεν την άγγιξε.

Ο συγκεκριμένος αισθητήρας ζυγίζει μόλις 14 γραμμάρια και υποστηρίζεται από μια μικρή μπαταρία διάρκειας 6 ωρών σε χρήση ή 18 ημερών σε αδράνεια.

Έχει τη δυνατότητα να στέλνει δεδομένα σε πραγματικό χρόνο στο δίκτυο κεραιών περιμετρικά του αγωνιστικού χώρου, με το συγκεκριμένο σύστημα υποστήριξης που τα επεξεργάζεται ν’ αλλάζει αυτόματα (χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση) όταν μπαίνει άλλη μπάλα στον αγωνιστικό χώρο.

Αυτή η μπαταρία είναι και ο λόγος που οι μπάλες μπαίνουν κανονικά… στην πρίζα και φορτίζονται πριν από τη σέντρα κάθε αγώνα στο Μουντιάλ.

Fun Fact: The World Cup introduced a new ball this year with a sensor that collects spatial positioning data in real-time to make offside reviews more accurate.



But it needs to be charged before each match 🤣 pic.twitter.com/plbNz0VmSq