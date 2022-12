Μπαρτσελόνα: Άνοιξε την πόρτα επιστροφής του Μέσι ο Τσάβι

«Αν θέλει να επιστρέψει, τότε μπορεί σίγουρα. Ποιος δεν θα ήθελε να τον προπονήσει; Συνεχίζει να είναι ο καλύτερος ποδοσφαιριστής στον κόσμο για εμένα», δήλωσε χαρακτηριστικά ο προπονητής των «μπλαουγκράνα».



Σημειώνεται πως ο Λιονέλ Μέσι το ερχόμενο καλοκαίρι θα μείνει ελεύθερος από την Παρί Σεν Ζερμέν και τα ενδεχόμενα για το μέλλον του είναι ανοιχτά.

🎙️ Xavi on Leo Messi returning to Barcelona: "If he wants, for sure he can come back. Why wouldn't I want him to come? For me, he is still the best football player in the world."



(Source: @mundodeportivo) pic.twitter.com/EKhU4Mf089