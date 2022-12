Πραγματικός... βράχος: Ο Κονατέ έχει 21/22 κερδισμένες μονομαχίες στο Μουντιάλ! (pic)

Η Γαλλία πέρασε άνετα από την φάση των ομίλων του Μουντιάλ και πλέον περιμένει την Πολωνία στην φάση των «16», έχοντας δείξει μία γενικά καλή εικόνα σε άμυνα και επίθεση. Ο Κιλιάν Μπαπέ και ο Ολιβιέ Ζιρού... κουβάλησαν επιθετικά, όμως στην άμυνα ξεχώρισε ένας παίκτης που δεν είναι «κολώνα», ούτε θεωρείται 100% βασικός.

Ο Ιμπραχίμα Κονατέ θα ήταν πιθανότατα ο 4ος στόπερ στην ιεραρχία των Γάλλων, όμως ο τραυματισμός του Κιμπεμπέ και το γεγονός ότι ο Βαράν προέρχεται από τραυματισμό τον έφεραν στο προσκήνιο. Ο θηριώδης στόπερ της Λίβερπουλ έπαιξε βασικός στο ματς με τους Αυστραλούς και σε αυτό με την Τυνησία, ενώ έπαιξε ως αλλαγή στην αναμέτρηση με την Δανία. Είχε δηλαδή συμμετοχή και στα τρία ματς, δείχνοντας γιατί τον εμπιστεύτηκε ο Ντεσάν και, φυσικά, ο Κλοπ στην Λίβερπουλ.

Ο Κονατέ αντιμετώπισε αντίπαλο επιθετικό σε «1 εναντίον 1» 22 φορές σε αυτά τα ματς και κέρδισε τις 21 από αυτές! Ο νεαρός αμυντικός έχασε μόλις μία μονομαχία και έτσι «έγραψε» μία... τρελή επίδοση, που δύσκολα συναντάς ακόμα και στο Playstation ή το Xbox.

